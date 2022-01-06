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Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı - Son Dakika

Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı

06.01.2022 11:23

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk 5 ayında 46 bin 394 ton kuru kayısı satışıyla 196 milyon 633 bin dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk 5 ayında 46 bin 394 ton kuru kayısı satışıyla 196 milyon 633 bin dolar gelir elde edildi.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, kentte yaşayanların en önemli geçim kaynağı konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin, Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ağustos'ta başlayan yeni ihracat sezonunun ilk 5 ayında ihracatta artış yaşandı. 2021'in Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dönemde 46 bin 394 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 196 milyon 633 bin dolar gelir sağlandı.

Yeni ihracat sezonunda en çok ihracat 5 bin 940 ton ve 27 milyon 719 bin dolarla ABD'ye gerçekleştirilirken, bunu 3 bin 871 ton ve 18 milyon 574 bin dolarlık gelirle Fransa, 3 bin 213 ton ve 16 milyon 235 bin dolarla Almanya, 1978 ton ve 9 milyon 178 bin dolarla Brezilya, 2 bin 34 ton ve 9 milyon 154 bin dolarla Avustralya izledi.

Son 5 yılın en parlak dönemi

Yeni sezonda 1 Ağustos-31 Aralık 2021 döneminde gerçekleştirilen 46 bin 394 tonluk ihracat ve 196 milyon 633 bin dolarlık gelir son 5 yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

2017'nin Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 51 bin 528 ton ihracata karşılık 134 milyon 541 bin dolar gelir elde edilirken, 2018'de 48 bin 998 tona 126 milyon 498 bin dolar, 2019'da 49 bin 803 tona 128 milyon 119 bin dolar, 2020'de 43 bin 312 tona karşılık 140 milyon 347 bin dolar gelir kaydedildi.

"Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının Malatya için büyük önem taşıdığını söyledi.

Hem ihracat miktarını artırdıklarını hem de gelirde yüksek artış sağladıklarını bildiren Özcan, "İhracat dönemlerine baktığımızda 2021'de son 5 yılın parlayan dönemi yaşanıyor. Gerçekten hem ülke ekonomisine hem Malatya ekonomisine ciddi anlamda önemli ihracat miktarı ve geliri sağladık." dedi.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuru kayısıyla ilgili yatırım yapılması yönündeki talimatları, lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi ve TMO'nun ürüne müdahale alımı yapması kararının üretici açısından önemli olduğunu aktararak, böylece ihracatta istikrarlı dönem başladığını ifade etti.

İhracatta gelinen noktanın çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, "100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefiyle yola çıktık. Bu hedefe doğru emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. 5 ayda 196 milyon dolar hedefini yakaladık. İnşallah bu önümüzdeki 6 ayda da bu hedefe doğru emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"ABD halen bizim en önemli alıcımız"

Özcan, ihracat pazarlarıyla ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un özellikle gıda sektöründe açtığı ağır hasar ve yaraya rağmen Malatya kayısı hem miktarı korudu hem de ihracat gelirlerini artırdı. ABD halen bizim en önemli alıcılarımızın başında geliyor. Yıllık ortalama 15 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Avrupa halen bizim için kıymetli pazar. Almanya, Fransa, İtalya en önemli alıcılarımızdan ama Çin bizim için çok kıymetli bir pazardı. Çünkü natürel ürün ihracatı gerçekleştirdiğin en önemli ülke Çin. Kovid-19 nedeniyle Çin'e ihracatımızda kısmen gerileme olmuştu ama 2021'de bunu tekrar başardık. 5 ayda 2 bin 500 tona yakın ihracat gerçekleştirdik. Sezonda Çin'e olan ihracatı 5 bin tonla kapatmayı planlıyoruz."

Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı

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Malatya, İhracat, Aralık, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı - Son Dakika
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