Kuru kayısı lisanslı depo ihalesi tamamlandı

Malatya'da 6 bin ton kapasiteyle kurulması planlanan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nun ihale süreci tamamlandı.

Malatya Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nun yapım ihalesi süreci tamamlandı ve yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. Malatya Ticaret Borsası binasındaki ihaleye 8 firma katılırken, ihaleyi 19 milyon 330 bin lirayla Abdulvahap Yılmaz kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesini gelecek yıl kayısı sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını belirtti.

Teklifleri incelediklerini ve çalışmalara başladıklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz Malatya kayısısının sağlıklı koşullarda ve kaliteli üretiminin sağlanması, özellikle hasat döneminde ortaya çıkan giderleriyle ilgili finansman sorununun karşılanması açısından lisanslı depoculuğun sunduğu bütün imkanlardan faydalanabilecekler. Ürün ihtisas borsalarında, elektronik satış salonlarında ürününü satacağı üreticiyi koruyacak önemli bir sistem. Piyasayı regüle edecek bütün aktörleri depo üzerinden harekete geçireceğiz."

Kuru Kayısı Lisanslı Deposu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 dönümlük alanda inşa edilecek.

İmza törenine AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdulvahap Bulgurlu da katıldı.