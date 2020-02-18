Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi son sürat devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi son sürat devam ediyor - Son Dakika

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi son sürat devam ediyor

6 saat önce

Geçtiğimiz Kasım ayında Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde temeli atılan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesinin inşaat çalışmalarına soğuk kış günlerinde de ara verilmeden devam ediliyor.

Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi son sürat devam ediyor, System.String[]

Geçtiğimiz Kasım ayında Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde temeli atılan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesinin inşaat çalışmalarına soğuk kış günlerinde de ara verilmeden devam ediliyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın en önemli geçim kaynaklarından ve ihraç ürünlerinden olan kayısının kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasına, daha iyi şartlarda pazarlanmasına ve Malatya'nın kayısı ticaretinde çok önemli bir merkez olmasına büyük katkılar sağlayacak.


Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi teknik bilgisi hakkında şunlar belirtildi:


" Kuru kayısı Depolama binası, idari bina, kantar, su deposu, giriş kontrol binası ve güneş enerjisi santralinden oluşmakta. İnşaat çalışmaları kapsamında bugüne kadar;


Proje inşaatı genelinde, Kazı işlemleri tamamlandı.,Zemin dolgu çalışmaları ve zemin sıkıştırma çalışmaları tamamlandı. .Depo binası temeli için demir döşeme çalışmaları tamamlandı. .Depo binasının bir kısmında temel için beton, borulama, topraklama işleri tamamlanmış olup, kalan kısımlar için devam etmektedir.Depo binasında kolon demirleri atıldı. Depo binasında kısmi olarak kolon kalıp beton dökme çalışmaları devam ediyor. .İdari bina için kazı, zemin dolgu ve zemin sıkıştırma işlemleri tamamlandı. İdari bina temel demir döşeme çalışmaları, topraklama, borulama çalışmaları devam ediyor. .Diğer hizmet kısımları( kantar, su deposu, giriş kontrol binası ) için kazı, zemin dolgu ve zemin sıkıştırma işlemleri tamamlanmış olup, temel demir döşeme işlemleri devam ediyor. Proje kapsamında yapılacak Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi çalışmaları tamamlandı. Depo binası için, Kuru Kayısı depolamada kullanılacak Raf Sistemi Projesi tamamlandı." - MALATYA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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