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Kuru kayısı lisanslı depoda üreticiye 9 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor - Son Dakika

Kuru kayısı lisanslı depoda üreticiye 9 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor

30.08.2021 11:10

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da geçen yıl kurulan lisanlı depoya ürünlerini teslim eden üreticilere, nakliye desteğinin yanı sıra stopaj ve KDV muafiyeti ile 9 ay faizsiz kredi imkanı veriliyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da geçen yıl kurulan lisanlı depoya ürünlerini teslim eden üreticilere, nakliye desteğinin yanı sıra stopaj ve KDV muafiyeti ile 9 ay faizsiz kredi imkanı veriliyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TOBB Tarım Ürünleri· Lisanslı Depoculuk AŞ (LİDAŞ) tarafından işletilen 6 bin ton kapasiteli modern altyapıya sahip Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposunda üreticilere çeşitli kolaylıklar sağlandığını söyledi.

Geçen yıl eylül ayında faaliyete geçen lisanslı deponda TMO'nun kuru kayısı alımı gerçekleştirdiğini hatırlatan Özcan, "TMO'nun ürüne müdahale alımları yapabilmesi için mutlaka lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi gerekiyordu. Depo, faaliyetlerine geçti ve çalışmalarına devam ediyor. 1 Ağustos itibarıyla lisanslı depomuz emanete ürün alma, üreticiye sağlıkla şekilde ürünlerini depolama fırsatı sunuyor. Bu depolama alanı içerisinde, ürün bekletme döneminde devletin desteklerinden faydalanılabilecek bir alan lisanslı depoyla açılıyor." dedi.

Yatırımları üreticileri korumak, kollamak ve onların devlet desteklerinden faydalanabilmelerini sağlamak için yaptıklarını anlatan Özcan, "Eğer kayısı bugün hak ettiği değere doğru hızlı şekilde emin adımlarla gidiyorsa bu 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ortaya çıkan önemli yatırımlarla bu noktaya geldi. Bu yılki lisanslı depoculuk tebliğiyle beraber devlet destekleri artırıldı." diye konuştu.

"Üreticimizi hem stopajdan hem de KDV'den muaf"

Lisanslı deponun üreticiye sağladığı avantajlar hakkında bilgi veren Özcan, şöyle devam etti:

"Kira ücretlerinin önemli bir bölümünü Tarım ve Orman Bakanlığı finanse ediyor. Üreticiler ürünü buraya naklederken bile nakliye desteğini devletimiz temin ediyor. Depoya ürününü teslim eden üreticimiz hem stopajdan hem de KDV'den muaf. Sınıflandırıcı laboratuvardaki işlemlerin tamamını devletimiz karşılıyor. Üreticimiz hasat dönemi bittikten sonra elindeki ürününün tamamını depoda muhafaza ettiği sürece devletimiz, ürünün değerinin yüzde 75'i kadar Ziraat Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden 9 eşit taksitle ödemek şartıyla sıfır faizli kredi imkanı veriyor. Temmuz ve ağustos aylarında maliyet giderleri diye adlandırdığımız ürünün hasat döneminde oluşan giderler kalemini karşılayacak en önemli finansman problemini ortadan kaldırmış oluyoruz."

"Fiyat istikrarı için bu çok önemli"

Ramazan Özcan, lisanslı deponun sunduğu imkanlardan tüm üreticinin faydalanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ürününüzü acele edip, pazara sürüp satmak yerine, ürünü lisanslı depoda muhafaza ederek, oradan temin ettiğiniz kredi ile üretim giderlerini karşılayabiliyorsunuz. Böylece piyasadaki arz ve talep bozulmamış oluyor. Fiyat istikrarı için bu çok önemli. Kuru kayısıyı, sağlıklı iklimlendirilmiş soğuk hava depolarında muhafaza ediyoruz. Çalınma, hırsızlık ve bozulmaya karşı lisanslı depoda devlet tarafından muhafaza altına alınıyor. Üretici; TÜRİB, ELÜS üzerinden kuru kayısı satma imkanı buluyor. Profesyonel tarıma geçişin en önemli ayağı aslında."

Kuru kayısı lisanslı depoda üreticiye 9 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor
Kuru kayısı lisanslı depoda üreticiye 9 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor
Kuru kayısı lisanslı depoda üreticiye 9 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor
Kuru kayısı lisanslı depoda üreticiye 9 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor
Kuru kayısı lisanslı depoda üreticiye 9 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor

Ramazan Özcan, Malatya, Tarım, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuru kayısı lisanslı depoda üreticiye 9 ay faizsiz kredi imkanı sunuluyor - Son Dakika


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