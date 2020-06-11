Kuru kayısı rekoltesi 85 bin ton olarak açıklandı - Son Dakika

Kuru kayısı rekoltesi 85 bin ton olarak açıklandı

Malatya'da, kuru kayısı tahmini rekoltesi 85 bin ton, yaş kayısı rekoltesi de 381 bin 737 ton olarak açıklandı.

Kuru kayısı rekoltesi 85 bin ton olarak açıklandı, System.String[]

Malatya'da, kuru kayısı tahmini rekoltesi 85 bin ton, yaş kayısı rekoltesi de 381 bin 737 ton olarak açıklandı.


Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı kuru ve yaş kayısı tahmini rekoltesi konusunda açıklama yapılıp, "Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerimiz tarafından 2 Nisan-24 Nisan tarihleri arasında kayısı verim değerleri bağımsız olarak İstatistik Veri Ağı sistemine dönemler halinde girilmektedir. Daha sonra 2020 yılı için Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün (BÜGEM) talimatları doğrultusunda ve İl Müdürlüğümüzün koordinesinde Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma Enstitüsü, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Ziraat Odası üyelerinin bulunduğu "Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu" oluşturulmuştur. Tespit Komisyonu tarafından kayısı üretim alanları için doğal afetlerle ilgili riskler bitinceye ve yüksek rakımlardaki kayısı ağaçlarının çiçekleri meyveye dönüşünceye kadar beklendikten sonra komisyon tarafından kayısı ağaçlarının verimi ile ilgili saha çalışmaları yapılmıştır. Saha çalışması bitince komisyon üyeleri toplanarak, ilçelerin istatistik veri ağına girdiği iki dönem tahmin rakamları ile saha çalışması verileri değerlendirilerek rekolte tahmin çalışmalarını tamamlamışlardır. Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2020 yılı Kayısı Rekoltesi tahmini yaş olarak tahmini 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 40 bin 637 ton olup; kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 341 bin 100 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı 85 bin 275 ton olarak tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.


Kayısı Rekolte Çalışmasının Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "İlimizde 1978 yılından bugüne İl Müdürlüğümüz tarafından rekolte tahminleri açıklanmaktadır. Bu veriler dikkate alınarak ihracat ve iç piyasaya sunulan kayısı miktarları değerlendirildiğinde, yıllar itibariyle tespit edilerek açıklanan rekolte tahminlerinin doğruya yakın olduğu görülmektedir. Resmi olarak "Kayısı Rekolte Çalışması" komisyonumuz dışında, İlimizde herhangi bir kurum ve kuruluş tarafından yapılmamaktadır. Rekolte tahmininde bulunan kişi ve kurumların tespitleri kendi görüşleri olup; komisyonumuzla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır" denildi. - MALATYA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru kayısı rekoltesi 85 bin ton olarak açıklandı - Son Dakika Ekonomi

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