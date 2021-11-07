Üye Girişi
Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı - Son Dakika

Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı

07.11.2021 11:08

Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk 3 ayında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde edildi.

Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk 3 ayında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde edildi.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında ihracat rakamlarındaki artışla elde edilen gelir de artıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte, 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, yeni sezonun ilk 3 ayında kuru kayısı ihracat rakamları ile elde edilen gelirin sevindirici olduğunu söyledi.

1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat sezonunun başladığını hatırlatan Özcan, kuru kayısı ihracatının seri şekilde sürdüğünü belirtti.

Özcan, ağustos ve eylül ayı ihracatını çok iyi rakamlarla kapattıklarını, ekim ayı rakamlarının da beklenen doğrultuda çıktığını dile getirerek, "Ekim ayında da hem ülke ekonomisinin hem de Malatya'nın yüzünü güldüren bir tablo ile karşı karşıyayız. Ekim ayında 8 bin 897 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında ülke ekonomisine 37 milyon 753 bin dolar katkı sağladık. Malatya dünya kuru kayısı başkenti olarak çok iyi bir noktada, çok ciddi şekilde yoğun talep alıyoruz. Talepleri hızlı şekilde ihracata dönüştürerek transfer ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıla göre hem ihracat oranı hem geliri arttı

Geçen sezona göre hem ihracat rakamlarında hem de elde edilen gelirde önemli artışların söz konusu olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Geçen sezonun ilk 3 ayında 25 bin 342 ton ihracata karşılık 82 milyon 291 bin dolar gelir elde ettik. Bu sezonun ilk 3 ayına baktığımızda ağustos, eylül ve ekim aylarında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yaparak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık 3 bin ton artış söz konusu. İhracat miktarı ve gelirindeki artış bizleri mutlu ediyor. Kuru meyve grubunda kayısı son yıllarda çok istikrarlı dönemde, yatırımlar kayısıyı stratejik ve prestij ürüne dönüştürdü."

Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı
Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı
Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı
Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı
Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı

Malatya, İhracat, dolar, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler: Boğaza karşı çay simit keyfi yaptılar 11:48 İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler: Boğaza karşı çay simit keyfi yaptılar Sevgilisini öldürüp 11:38 Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı 11:17 Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı
Son ankette vatandaşa 10:55 Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 10:29 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm 10:12 Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı 08:48 Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı 07:52 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı         
11:52
Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar         
11:47
İstanbul Maratonu'na yetişmek isteyen baba ve oğlu 100 metreden şarampole uçtu İstanbul Maratonu'na yetişmek isteyen baba ve oğlu 100 metreden şarampole uçtu         
11:27
ABD'de 8 kişinin öldüğü konser faciasıyla ilgili bomba iddia: Elinde şırınga olan biri konserdekilere uyuşturucu enjekte etti ABD'de 8 kişinin öldüğü konser faciasıyla ilgili bomba iddia: Elinde şırınga olan biri konserdekilere uyuşturucu enjekte etti         
11:04
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Kuryelik yapan genç ile yaşlı adamın yürek ısıtan anları! Kazada düştükleri yerden kalkıp birbirlerine sarıldılar Kuryelik yapan genç ile yaşlı adamın yürek ısıtan anları! Kazada düştükleri yerden kalkıp birbirlerine sarıldılar         
09:34
İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı         
08:15
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı         
07:40
Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi         
17:28
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 12:21:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement