Kuru kayısıda yeni sezonda 300 milyon dolar ihracat hedefi

Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı bu sezon yüzde 16 artışla 291 milyon 749 bin dolara ulaşırken, yeni sezonda 300 milyon dolar hedefi konuldu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuru kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu aktardı.

Kayısı ihracatında sezon başlangıcının 1 Ağustos olduğunu anımsatan Celep, "2019/2020 sezonunda 252 milyon 451 bin dolar döviz geliri elde etmiştik. İhracat, 31 Temmuz'da sona eren 2020/2021 sezonunda da yüzde 16 artışla 291 milyon 749 bin dolara çıktı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kuru meyvelerde ihracatının son yıllarda ortalama 1,4 milyar dolar olduğuna işaret eden Celep, şunları kaydetti:

"Kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye'ye en çok döviz kazandıran ürünümüz. Türkiye'nin kuru kayısı rekoltesinin 2021 yılında 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakamın büyük bir bölümü yine ihracata gidecek. Rekoltede yüzde 8 azalma var ama kalite iyi. Dolayısıyla bu sezon daha katma değerli ihraç ederek 300 milyon doları aşacağımızı öngörüyoruz."

Celep, kuru kayısı ihracatında ilk sırada 45 milyon dolarla ABD'nin bulunduğunu, Almanya'nın ise 28 milyon dolarla ikinci sırada yer aldığını belirtti.