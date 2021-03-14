Kuru kayısının ihracat değeri kilogramda 1,2 dolar arttı - Son Dakika

Kuru kayısının ihracat değeri kilogramda 1,2 dolar arttı

14.03.2021 11:13

"Dünya kuru kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nun kurulması ve Toprak Mahsulleri Ofisinin ürüne müdahale alımı yapması, ürünün ihracat değerini geçen yıla göre 1,2 dolar yükseltti.

"Dünya kuru kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nun kurulması ve Toprak Mahsulleri Ofisinin ürüne müdahale alımı yapması, ürünün ihracat değerini geçen yıla göre 1,2 dolar yükseltti.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgilere göre, 7 bin 357 tonu şubat ayında olmak üzere kentten yılın ilk iki ayında yapılan 14 bin 80 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 47 milyon 371 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 17 bin 88 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 45 milyon 512 bin dolar girdi sağlanmıştı.

Bu yılın ilk iki ayındaki kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre düşerken, gelir ise yaklaşık 4 milyon dolar arttı.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli ürünlerden olan Malatya kayısısındaki fiyat artışı, hem üreticiye hem de ülke ekonomisine katkı sağladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kuru kayısı ihracatında ocak-şubat aylarında arzu ettikleri rakamlarda olduklarını söyledi.

Şubat ayı kuru kayısı ihracatından elde edilen döviz girdisinin yüz güldürdüğünü aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Bu yıl şubat ayında 7 bin 357 ton ihracat ihracata karşılık 25 milyon 348 bin dolar gelir elde ettik. İhracat gelir rakamlarımız geçen yılın aynı ayının çok üzerinde seyrediyor. 2020 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kuru kayısı için yapılan yatırımlar sonuç verdi. Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğu ile Toprak Mahsulleri Ofisinin ürüne müdahale alımı yapması ve üründeki fiyat artışıyla ülke ekonomisine geçen yılların ortalamasının üzerinde döviz girdisi sağladık. Geçen yılın şubat ayı ile bu yılın şubat ayı ihracat rakamlarını karşılaştırdığımızda kilogramda yaklaşık 1,2 dolarlık fiyat artışı söz konusu. Türk lirası bazında geçen yıl kilogramı 12-13 lira olan kuru kayısı fiyatlarımız şu anda 23-24 lira bandında seyrediyor. 2020 yılında yapılan yatırımların semeresini alıyoruz. Daha az miktarda ürün satarak daha çok miktarda gelir elde etmiş oluyoruz."

Hedef 500 milyon dolarlık ihracat

İhracat yapılan ülke sayısı ile ihracat rakamlarını artırarak ülke ekonomisine daha fazla döviz girdisi sağlamak istediklerini vurgulayan Özcan, kuru kayısı fiyatlarında üreticiyi mutlu eden gelişmelerin yaşandığına işaret etti.

Ürünün değerlenmesiyle birlikte kent ve ülke ekonomisinin de büyüdüğünü ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"2020 yılında kayısıya yapılan yatırımların hem ekonomik karşılığını alıyoruz hem de kentin dünyadaki kuru kayısı rekabet bölgelerindeki alanların tamamını işgal ediyoruz. Malatya kuru kayısısı şu an dünya piyasalarında hak ettiği yeri koruyor. İhracat rakamlarında kısmi gerileme olmasına rağmen ihracat gelirlerinin artmış olması daha önemli. 2021 yılında hedefimiz 100 bin ton kuru kayısı ihracatından 500 milyon dolar gelir elde ederek ülke ekonomisine katkı sunmak."

Kuru kayısının ihracat değeri kilogramda 1,2 dolar arttı
Kuru kayısının ihracat değeri kilogramda 1,2 dolar arttı
Kuru kayısının ihracat değeri kilogramda 1,2 dolar arttı
Kuru kayısının ihracat değeri kilogramda 1,2 dolar arttı

Malatya, İhracat, Döviz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuru kayısının ihracat değeri kilogramda 1,2 dolar arttı - Son Dakika Ekonomi


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