Kuru meyve ihracatçısı Rusya'ya odaklandı
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Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, Rusya pazarında Türk kuru meyve sektörünün pazar payının yüzde 38'e ulaştığını, bunu daha da artırmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.
Ege
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep
, Rusya pazarında Türk kuru meyve sektörünün pazar payının yüzde 38'e ulaştığını, bunu daha da artırmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.
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