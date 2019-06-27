Son Dakika Haberleri: Kuru meyve ihracatçısı Rusya'ya odaklandı
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Kuru meyve ihracatçısı Rusya'ya odaklandı

46 dakika önce

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, Rusya pazarında Türk kuru meyve sektörünün pazar payının yüzde 38'e ulaştığını, bunu daha da artırmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.

Kuru meyve ihracatçısı Rusya'ya odaklandı, System.String[]
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, Rusya pazarında Türk kuru meyve sektörünün pazar payının yüzde 38'e ulaştığını, bunu daha da artırmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38 
Celep, Ege, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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