Kuru meyve ihracatı 866 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika

Kuru meyve ihracatı 866 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'nin geleneksel ihraç kalemlerinden kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıdan bu sezon 866 milyon 127 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Kuru meyve ihracatı 866 milyon dolar kazandırdı, System.String[]

Türkiye'nin geleneksel ihraç kalemlerinden kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıdan bu sezon 866 milyon 127 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinin verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin üretimde ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde sezonun başladığı 26 Eylül 2019'dan 13 Haziran 2020'ye kadar olan dönemde ihracat, bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 210 milyon 127 bin dolara yükseldi.

En fazla kuru incir ihracatı 30 milyon 381 bin dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'ya kuru incir ihracatı, Kovid-19 sürecinde talebin artmasıyla yüzde 23 yükseldi. Almanya'yı 29 milyon 428 bin dolarla Fransa, 27 milyon 572 bin dolarla ABD izledi.

Son dönemde ihracatçıların hedef pazar olarak belirlediği Çin'e ise ihracat artış hızında düşüş yaşansa da yükseliş eğilimi devam etti. Söz konusu dönemde Çin'e kuru incir ihracatı yüzde 85 artışla 5,5 milyon dolara çıktı.

Öte yandan Rusya'ya kuru incir ihracatı da yüzde 88 artarak 2 milyon 536 bin dolara çıktı.

Kuru kayısıdan 235 milyon dolar

Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısının ihracatı, sezonunun başladığı 1 Ağustos 2019'dan 13 Haziran 2020'ye kadar olan dönemde geçen sezona göre yüzde 1 artışla 232 milyon dolardan 235 milyon dolara çıktı.

Kuru kayısı ihracatında ilk sırada 32 milyon dolarla ABD yer alırken, ihracatın yüzde 23 arttığı Almanya ise 22 milyon 210 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Kuru meyvenin geleneksel pazarından olan Fransa'ya 21 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı.

Kuru üzüm ihracatında lider İngiltere

Türkiye'nin en önemli kuru meyve kalemi olan çekirdeksiz kuru üzümde ise sezonunun başladığı 1 Eylül 2019'dan 13 Haziran 2020'ye kadar olan dönemde ihracat geçen sezonun aynı dönemine göre yatay seyrederek 421 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında liderliğini yıllardır sürdüren İngiltere'ye ihracat 121 milyon dolar olarak gerçekleşti. İngiltere'yi 52 milyon dolarla Almanya, 41 milyon dolarla Hollanda takip etti.

Çin pazarında ise yüzde 23'lük düşüşle ihracat 4 milyon dolara geriledi.

Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyve ihracatı 866 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika Ekonomi

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