Kuru meyve ihracatından 343 milyon dolar gelir - Son Dakika

Kuru meyve ihracatından 343 milyon dolar gelir

02.12.2020 11:25
Kuru meyve ihracatından 343 milyon dolar gelir, System.String[]

Kuru üzüm, kayısı ve incir ihracatından, yeni sezonun başladığı yakın dönemde 343 milyon 282 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Kuru üzüm, kayısı ve incir ihracatından, yeni sezonun başladığı yakın dönemde 343 milyon 282 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, tarım ürünleri ihracatında önemli yer tutan kuru meyve, 60'ın üzerinde ülkeye pazarlanıyor.

Verimli topraklarda yetiştirilen ve toplanmasının ardından güneşte kurutulan üzümde ihracat, sezonun başladığı 1 Eylül'den 28 Kasım'a kadar olan dönemde 140 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu sene rekoltenin kısmen düştüğü kuru üzümde ihracat pazarlarının başında 42 milyon 161 bin dolarla İngiltere yer aldı. Bu ülkeyi 16 milyon 700 bin dolarla Almanya ve 14 milyon dolarla Hollanda izledi.

Kuru üzümde toplam ihracatın yüzde 82'sine denk gelen 115 milyon 536 bin dolarlık kısım Avrupa ülkelerine yapıldı.

ABD'ye kuru incir ihracatı yüzde 19 arttı

Üretim ve ihracatın büyük kısmının Ege Bölgesi'nden yapıldığı kuru incirde de ihracat sezonu 30 Eylül'de başladı. Kasım ayının 28'ine kadar olan dönemde kuru incir ihracatından 91 milyon 597 bin dolar elde edildi.

Kuru incir ihracatında ilk sırada 15 milyon 664 bin dolarla Almanya yer aldı. Almanya'yı 13 milyon dolarla Fransa izledi.

Kuru incir ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış gösterdiği ABD üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeye 8 milyon 683 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Avrupa ülkelerine 55 milyon dolarlık kuru incir gönderildi.

Kuru kayısı ihracatı devam ediyor

Kuru kayısıda ise ihracat 1 Ağustos'ta başladı. 28 Kasım'a kadar olan dönemde kuru kayısı dış satım tutarı 111 milyon 407 dolar olarak kayda geçti.

Kuru kayısı ihracatında ilk sırada 14 milyon dolarla ABD yer aldı. Almanya 11 milyon 855 bin dolarla ikinci, Fransa 10 milyon 253 bin dolarla üçüncü büyük pazar oldu.

Kuru kayısı ihracatının yüzde 45'lik kısmını oluşturan 49 milyon 629 bin dolarlık satış Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi.

Böylece, kuru üzüm, incir ve kayısı ihracatı söz konusu dönemde 343 milyon 282 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. 220 milyon 165 bin dolarla kuru meyve ihracatının yüzde 64'ü Avrupa ülkelerine yapıldı.

Almanya, İhracat, Döviz, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyve ihracatından 343 milyon dolar gelir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor         
10:55
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor         
10:33
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak         
08:47
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 11:29:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuru meyve ihracatından 343 milyon dolar gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei