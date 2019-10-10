Son Dakika Haberleri: Kuru meyve mamulleri ihracatçılarından Barış Pınarı'na destek
Son Dakika Güncel Kuru meyve mamulleri ihracatçılarından Barış Pınarı'na destek

Kuru meyve mamulleri ihracatçılarından Barış Pınarı'na destek

48 dakika önce

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasının ülke bütünlüğü ve millet bağımsızlığı açısından büyük tehlike olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Kuru meyve mamulleri ihracatçılarından Barış Pınarı'na destek, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasının ülke bütünlüğü ve millet bağımsızlığı açısından büyük tehlike olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.


Birlik Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığına yönelik büyük tehdit oluşturan Fırat'ın doğusunda ki terör yapılanmasını ortadan kaldırmaya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini kaydetti. Başkan Çıkmaz "Allah ordumuzu muzaffer eyleyerek bölge barışının ve istikrarının oluşturulmasına vesile kılsın" dedi.


Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini açıklayarak "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bölgenin istikrarsızlaştırılması ve kaos ortamı oluşturulması yönünde gelişen terör koridorunun bozguna uğratılarak Kuzey Suriye'de huzur, barış ve istikrar ortamının yeniden oluşturulmasını hedefleyen Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklerimize, güvenlik güçlerimize ve görev alan herkese muvaffakiyetler diliyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölge huzurunun ve barışının yeniden oluşturulması sadece ülkemiz için değil bütün Ortadoğu için büyük önem taşımaktadır. Harekatın başarılı geçmesini dilerken harekata katılan başta Mehmetçiklerimiz ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere görev alan herkese başarılar diliyorum. Rabbim hepsinin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Güneydoğu Anadolu, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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