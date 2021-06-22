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Kuru meyve sektörü 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor - Son Dakika

Kuru meyve sektörü 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor

22.06.2021 20:08
Kuru meyve sektörü 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor, System.String[]

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020-2021 sezonunda 19 Haziran itibarıyla 60 bin ton kuru incir, 184 bin ton üzüm ve 82 bin 500 ton kuru kayısı ihraç edilerek 848 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020-2021 sezonunda 19 Haziran itibarıyla 60 bin ton kuru incir, 184 bin ton üzüm ve 82 bin 500 ton kuru kayısı ihraç edilerek 848 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Celep, 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaki konuşmasında, tarım ülkesi olan Türkiye'nin gıda ihracatı konusundaki stratejisi ile yaşanan kriz şartları altında bile avantaja çevirebildiklerini belirtti.

Sektörde yıllık ihracatın 5 senedir 1,4 milyar dolar seviyesinde seyrettiğini hatırlatan Celep, şu ifadeleri kullandı:

"2019'da toplam kuru meyve ihracatı miktar bazında 485 bin ton, değerde 1 milyar 416 milyon dolar, 2020 yılında ise miktar bazında 477 bin ton, değer bazında 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğimiz, ülkemizin toplam kuru meyve ihracatının miktar bazında yüzde 75'ini, değer bazında ise yüzde 61'ini gerçekleştirdi. 2020-2021 sezonunda 19 Haziran itibarıyla 184 bin ton üzüm ihracatı karşılığında 356 milyon dolar gelir elde edildi. Kuru incir ihracatımız ise miktar bazında yüzde 7'lik, değer bazında yüzde 15'lik artışla olumlu bir tablo çizdi. 60 bin ton kuru incir ihracatından 217 milyon dolar kazandık. 82 bin 500 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında ihracat gelirimizi yüzde 16 ivmeyle 275 milyon dolara taşıdık."

Celep, sağlıklı gıdalara talebin ve tüketici beklentilerinin gün geçtikçe arttığını, rekabetin daha da zorlaştığını vurguladı.

Hem alıcı pazarlardaki tüketici beklentilerini karşılayabilmek, mevcut pazarları korumak ve yeni pazarlara girebilmek hem de Çin, Özbekistan gibi rakip üreticilerle rekabet edebilmek için kendi aralarında birlik olmayı başarmaktan başka bir yol olmadığına işaret eden Celep, "Dünyanın en büyük üzüm üreticisi ve ihracatçısı olarak üzüm piyasasına alıcıların değil bizlerin yön vereceği, kuru kayısımızın da dünya piyasalarında hak ettiği değeri bulacağı bir sistemi kurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuru meyve sektörünün 2023 yılı için 3 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediği bilgisini veren Celep, üniversitelerle iş birliği, AR-GE, tasarım ve markalaşma gibi birçok aşamada yol katedilmesi durumunda bunu başarabileceklerini sözlerine ekledi.

Haziran, İhracat, dolar, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyve sektörü 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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