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Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 685 milyon dolar - Son Dakika

Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 685 milyon dolar

20.07.2021 09:19
Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 685 milyon dolar, System.String[]

Kuru meyve ve mamulleri sektörünün ihracatı 2020 yılı ocak-haziran döneminde 604 milyon dolarken, 2021 yılının ilk yarısında yüzde 13'lük artışla 685 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Kuru meyve ve mamulleri sektörünün ihracatı 2020 yılı ocak-haziran döneminde 604 milyon dolarken, 2021 yılının ilk yarısında yüzde 13'lük artışla 685 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılı ocak-haziran döneminde ihracatı 604 milyon dolar olan kuru meyve ve mamulleri sektörünün 2021 yılının ilk yarısında yüzde 13'lük artışla 685 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Celep, "Bu ihracattan Birliğimizce yüzde 53 pay alarak 362 milyon doları ülkemize kazandırdık. Dünyada açık ara lider konumda olduğumuz, yüzde 95'ini bölgemizden gerçekleştirdiğimiz çekirdeksiz kuru üzümü 94 ülkeye göndererek 191 milyon dolarlık ürün sattık" dedi.

Kuru kayısı ve Antep fıstığı ihracatı arttı

2021'in ilk yarısında Türkiye geneli en çok ihracat gerçekleştirdikleri diğer ürünlerinin ise 141 milyon dolarla kuru kayısı ve 104 milyon dolarla kuru incir olduğunu sözlerine ekleyen Celep, "2019-2020 sezonunda 2 bin 787 dolara ihraç edilen bütün kuru kayısı, 2020-2021 döneminde 118 ülkede 3 bin 498 dolara alıcı bulurken, 2020-2021 sezonunda 110 ülkeye gönderilen bütün kuru incirin ortalama ihraç fiyatı ise 4 bin 66 dolardan 4 bin 274 dolara yükseldi. En yüksek oranlı ihracat artışını ise 36 milyon dolardan 85 milyon dolara yüzde 136 yükselişle Antep fıstığında yaşadık" diye konuştu.

İhracatın 41 milyon doları bademden

Celep, ocak-haziran döneminde ihracatın 41 milyon dolarını badem, 40 milyon dolarını diğer meyve kuruları, 27 milyon dolarını diğer kavrulmuş meyveler, 16 milyon dolarını cevizler, yüzde 53 artışla 14 milyon dolarını çamfıstığı, 9 milyon dolarını leblebi, 5 milyon dolarını elma kurusu, 4 milyon dolarını kayısı ve zerdali çekirdeği, 1 milyon dolarını erik kurusu oluşturduğunu söyledi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Çekirdeksiz kuru üzümde 2021 yılı ocak-haziran döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke ise 53 milyon dolarla Birleşik Krallık, 29 milyon dolarla Almanya, 18 milyon dolarla Hollanda oldu. Kuru kayısı ihracatında ilk sıradaki ülkeler 26 milyon dolarla ABD, 13 milyon dolarla Almanya, 12 milyon dolarla Fransa. En fazla artış yaşanılan pazarlar arasında da Hindistan, Çin ve Ürdün var. Kuru incir ihracatında 18 milyon dolarla ABD, 15 milyon dolarla Fransa, 13 milyon dolarla Almanya lider pazarlar odu. İtalya, Yeni Zelanda, Kanada ihracatı en fazla ihracat artış görülen ülkeler arasında yer aldı.

Hedef 1,5 milyar dolar

Kuru üzümde 450 milyon dolar, kuru kayısıda 300 milyon dolar, kuru incirde 250 milyon dolar rakamını yakalayıp 2 senedir 1,4 milyar dolarda seyreden ihracatın sene sonunda 1,5 milyar doları geçmesi hedefleniyor.

Çalışmalar yoğunlaştı

Küresel iklim rejiminin çerçevesini netleştiren Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında birçok proje gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Celep, şöyle konuştu: "Dünyada ana akım haline gelen sürdürülebilirliğin içinin doldurulması ancak tabandan bir dönüşümle mümkün olabilir. Kaldı ki Türkiye'nin iklim politikasında topyekün bir dönüşüme ihtiyacı var. Bu yüzden 2020 yılında kurduğumuz 'Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'muz her geçen gün ajandasına yeni projeler ekliyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, döngüsel ekonomi, perakende sektöründe gıda güvenliği ve sürdürülebilirlikle ilgili kriterleri, iyi tarım uygulamalarını, tarımda sürdürülebilirlik için yapılması gerekenleri webinarlarla ele alıyoruz."

"iki projeye başvurarak girişimlerimizi başlattık"

Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'inin Ege Bölgesinden gerçekleştirildiğini hatırlatan Celep, "Organik sektörü olarak Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği başlıklarında iki projeye başvurarak girişimlerimizi başlattık. Amacımız sürdürülebilirlikte ulusal inisiyatifler ortaya konulmasını sağlamak ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak Ege Bölgesinin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek için öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz. Tarım sektörlerimizin çevreci ve düşük karbonlu kalkınmaya geçişini hızlandırmak için firmalarımıza Sürdürülebilir UR-GE projelerimizle destek veriyoruz. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2019 yılında başlayan Turkish Dried Fruits UR-GE Proje'sinde Yalın Üretim Teknikleri eğitiminin sürdürülebilirlikle ilgili en önemli faaliyetlerden biriydi. Sürdürülebilirlik anlayışını 7 tarım birliğimiz ile ortak gerçekleştireceğimiz sürdürülebilir UR-GE projemiz ile gıda sektörünün tamamına yayacağız. Bunun yanı sıra dijitalleşme çalışmalarına da ağırlık vererek kendi potansiyelimizi dünyaya tanıtacağımız bir portal kurmak için harekete geçtik" dedi.

"Sektörün 1 milyar Euro büyüklüğe ulaşmasını hedefliyoruz"

Kuracakları portalla Türk organik ürünlerine daha fazla talep olmasını, sektörün 1 milyar Euro büyüklüğe ulaşmasını hedeflediklerini kaydeden Celep, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonrasında bu portal online bir pazar yerine dönüşebilecek. Yıllık 160 milyar dolarlık tutarla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı konumundaki hedef pazarımız ABD'ye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 6 gıda ihracatçı birliğimizin katılımıyla, Ticaret Bakanlığınca desteklenen 'Turquality Proje'miz ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde, Las Vegas Üniversitesiyle anlaşma yaparak Türk mutfağının William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatına girmesini de sağladık. Satın almacılar ve şeflere yönelik 'Hibrit Tadım Etkinlikleri' gerçekleştirdik. Nisan ayının son haftasında bir influencer (sosyal medya fenomeni) grubunu İzmir'de ağırladık. Türk gıda sektörü olarak 10-14 Mayıs 2021 tarihlerinde dijital ortamda düzenlenen olan Specialty Food Live 2021 Fuarı'na 10 firmayla dijital ortamda katıldık. Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlendiğimiz fuarda Türk firmaları dünyanın dört bir tarafından katılan ithalatçılara Türk lezzetlerini tanıttı."

Amaç, Ege Bölgesinin tarım ürünleri ihracatını artırmak

Dünya genelinde 162 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Celep, şöyle devam etti: "Ancak özel önem verdiğimiz Asya Pasifik Bölgesinde Turquality, UR-GE projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle yürüttüğümüz başarılı pazar stratejisinin sonuçları ihracatımıza da yansıyor. Sezon başladığı tarihten bu yana kuru üzümde Asya Okyanusya ülkelerine 38 milyon dolarlık, kuru kayısıda yüzde 20 ivmeyle 31 milyon dolarlık, kuru incirde ise 23 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığının desteğiyle Japonya'nın en büyük gıda fuarı Foodex Japan 2021'in 20 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiğimiz milli katılımını bu sene de organize ettik. Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC) tarafından 25-27 Mayıs'ta gerçekleşen 2021 INC 3D Çevrimiçi Konferansı'na katıldık. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 8 ülkeden 40 ithalatçıyla, tarım ihracatçılarımızı 'Alım Heyeti Organizasyonu'nda buluşturduk. Ege Bölgesinin tarım ürünleri ihracatını artırmak için pazarlama faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. - İZMİR

Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 685 milyon dolar
Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 685 milyon dolar
Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 685 milyon dolar

Haziran, İhracat, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyve ve mamulleri ihracatı 685 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


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