Kuru meyvede işletmeleri, üretimde yalın tekniklere odaklanacak - Son Dakika

Kuru meyvede işletmeleri, üretimde yalın tekniklere odaklanacak

05.11.2020 11:30
Kuru meyvede işletmeleri, üretimde yalın tekniklere odaklanacak, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı ürünler listesinde yer alan ve Türkiye'nin ihracatında dünya lideri olduğu kuru meyve sektöründe, ihracatçı firmalar, ihracat yetkinliklerini yalın üretim teknikleriyle geliştirmek ve 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için harekete geçti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı ürünler listesinde yer alan ve Türkiye'nin ihracatında dünya lideri olduğu kuru meyve sektöründe, ihracatçı firmalar, ihracat yetkinliklerini yalın üretim teknikleriyle geliştirmek ve 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu'yla, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 2019 yılı Ocak ayında başlatılan "Turkish Dried Fruits" isimli Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında sürdürülen "Yalın Üretim Teknikleri" danışmanlık faaliyeti tamamlandı.

URGE projelerinin, ihracatçı firmaların Uluslararası Rekabetçiliğinin geliştirilmesine yönelik sunulan kapsamlı bir destek programı olduğu bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Turkish Dried Fruits" isimli URGE Projesi'nde yer alan 18 firmanın, 9 tanesinin "Yalın Üretim Teknikleri" eğitim sürecinde yer aldığını ve üretim, bakım ve kalite süreçlerinde müşteri memnuniyetinin sağlanması ve karlılığın arttırılması için danışmanlık hizmetinden yararlandığını kaydetti.

Hem müşteri memnuniyeti hem de karlılık artacak

İhracatı arttırmak artırmak için yeni pazar ve müşteri bulmakla sürdürülebilirliğin sağlanamayacağı değerlendirmesinde bulunan Celep, "Müşteri memnuniyetinin sağlanması için müşterinin istediği fiyata, kusursuz ürün ve hizmet, zamanında teslimat çok önemli. Bütün bunları yaparken işletme açısından da karlılığın arttırılması gerekiyor. "Yalın Üretim Teknikleri" eğitimiyle firmalarımızın bu denklemi doğru kurmasına aracılık ettik. Kuru meyve sektörümüzün ana ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sağlıklı gıdalar olduğunu Dünya Sağlık Örgütü tescil etmiş durumda. 3 üründe de üretim ve ihracatta dünya lideriyiz. 3 üründe dünyada piyasa yapıcı olmamız için prestij ürün olarak tanımladığımız bu ürünlerin kıymetini ihracatçı firmalarımızın hissetmesi ve ona göre ürünlerini piyasaya sunmaları gerekiyor. URGE Projemize katılan 19 firmamız sektörün güçlü oyuncuları ve Türkiye'nin bu ürünlerde piyasa yapıcı olmasına katkı sağlayacak firmalar. Ortaya çıkacak sinerji ile bugün 1.5 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı 2023 yılı hedeflerine taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Üretim maliyetlerinde 18,3 milyon TL tasarruf sağlandı

"Yalın Üretim Teknikleri" konulu danışmanlık faaliyetinin; Projeye dahil işletmelerin üretim, bakım ve kalite süreçlerinde uygulandığının altını çizen Başkan Celep sözlerini şöyle tamamladı: "Çalışanların geliştirilmesi ve işletme süreçlerinin iyileştirmesine yönelik yalın metodlar kullanılırken, 8 ay süren faaliyet kapsamında 600 bin TL tutarında devlet desteğinden faydalanırken, üretim maliyetlerinde sektör genelinde 18.3 Milyon TL tasarruf sağlandı. Birim zamanda üretim oranı artarken, hata ve fire oranları azaldı ve daha da önemlisi işletmelerde sürekli iyileştirme için düşünsel dönüşümün temelleri atılmış oldu. Proje kapsamında firmaların; "Fire, hata, müşteri iadesi" gibi KALİTE'yle ilgili maliyet arttıran problemlerinin azaltılması, ürün akış süresinin kısaltılması, bu çerçevede makine duruşlarının ve duruş sürelerinin azaltılması, çalışanların iş yapma şekillerinin bazı örnek uygulamalarla iyileştirilmesi ve verimin arttırılması, maliyetin düşmesi, bu çalışmalarla çalışan motivasyonunun iyileştirilmesi hedeflerinde önemli kazanımlar sağlandı. Bundan sonraki süreçte; üretim, kalite ve bakım süreçlerine ilave olarak, depo, stok yönetimi, iç lojistik ve üretim planlama, strateji, bütçeleme ve yalın ürün maliyet yönetimi süreçlerini de içeren ikinci aşama danışmanlık faaliyetine geçilmesi yönünde hazırlıklara başladık."

Kuru meyve ihracatında çekirdeksiz kuru üzüm lider

Türkiye, 2019 yılında 1 milyar 418 milyon dolarlık kuru meyve ürünleri ihraç ederken, Çekirdeksiz kuru üzüm 523 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Kuru kayısı ihracatı 253 milyon dolar olurken, Kuru incir ihracatı 236 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Antep fıstığından 131 milyon dolar döviz kazanan Türkiye, 78 milyon dolarlık badem, 29 milyon dolarlık çam fıstığı ihraç etti. Leblebi ihracatı ise; 16 milyon dolar oldu. - İZMİR

Kuru meyvede işletmeleri, üretimde yalın tekniklere odaklanacak
Kuru meyvede işletmeleri, üretimde yalın tekniklere odaklanacak
Kuru meyvede işletmeleri, üretimde yalın tekniklere odaklanacak
Kuru meyvede işletmeleri, üretimde yalın tekniklere odaklanacak

Dünya Sağlık Örgütü, İhracat, Türkiye, Yalın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyvede işletmeleri, üretimde yalın tekniklere odaklanacak - Son Dakika Ekonomi


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