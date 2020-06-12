Kuru meyvelerde "pudra şekeri" tehlikesi - Son Dakika

Kuru meyvelerde "pudra şekeri" tehlikesi

PUDRA şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu ile şeker ilavesi yapılan kuru meyveler, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.

Kuru meyvelerde
PUDRA  şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu ile şeker ilavesi  yapılan kuru meyveler, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.  Uzmanlar, açıkta satılan kuru meyveler yerine paketli ürünler tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kuru meyve tüketiminde bir diğer önemli nokta ise, paket içeriğini okuyarak şeker ilavesi olmadığından emin olunan ürünlerin satın alınması. Öte yandan şeker ilavesi yapılan her kuru meyveyi tespit edebilmek pek mümkün olmasa da, özellikle kuru inciri tatlandırmak için kullanılan en yaygın maddenin, pudra şekeri olduğu iddia ediliyor.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Öztürk, "Acil enerji ihtiyacı ve tatlı yeme isteğini bastırma söz konusu olduğunda kuru meyveler bizim için tercihtir. Bu noktada şöyle bir uyarım olacak, şeker ilavesiz olanları tüketmek önemli. Paketli ürünleri tercih etmek lazım. Çünkü kurutma işlemi esnasında  ya da kurutmadan önceki süreçte, aflotoksin dediğimiz küflerin oluşmaması açısından, sağlıklı kurutma işlemi yapılmış ürünleri tercih etmek önemli" dedi.

"ŞEKER İLAVESİZ KURU MEYVE TÜKETMEK GEREKİYOR"

Kuru meyvelerin de taze meyveler gibi sağlıklı olduğunu ifade eden Öztürk, şeker ilavesiz olanları tüketmek gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuru meyve ile taze meyveyi kıyaslarsak eğer, taze meyvelere göre su oranları daha düşüktür. Su içeriği uçurulduğu için daha yoğun kaloriye sahiptir. Biz beslenme uzmanları için hiçbir zaman kalori öne çıkan unsur değildir, beslenme temel ölçüdür. Bu noktada da vitamin, mineral içeriği ve bunun korunuyor olması önemli olan. Kuru meyvelerin antioksidan, lif, kalsiyum, bazılarının ise demir içeriği yüksektir. Bu açıdan beslenmemize katkılar sağlar. Taze meyve taşıyıp tüketmek her zaman kolay bir unsur değil. Acil enerji ihtiyacı ve tatlı yeme isteğini bastırma söz konusu olduğunda kuru meyveler bizim için tercihtir. Bu noktada şöyle bir uyarım olacak, şeker ilavesiz olanları tüketmek önemli. Paketli ürünleri tercih etmek lazım. Çünkü kurutma işlemi esnasında ya da kurutmadan önceki süreçte, aflotoksin dediğimiz küflerin oluşmaması açısından, sağlıklı kurutma işlemi yapılmış ürünleri tercih etmek önemli. Bu noktada da paketlerin üzerini okumak gerekiyor."

ÖZELLİKLE KURU İNCİRDEKİ PUDRA ŞEKERİ İLAVESİNE DİKKAT

Kuru meyvelere pudra şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu ile şeker ilavesi yapılabildiğini anlatan Öztürk, "Açık olanların üzerinde örneğin incirlerde, beyaz pudra şekeri kalıntısı mutlaka fark edilir. Açık olanların kurutma, depolanma işlemi ve satış aşamasında beklediği açık alanlara çok dikkat etmek gerekiyor. O açıdan küflerin aşırı miktarda oluşmuş olması da insan sağlığına zarar vereceği için çok fazla tercih edilmemeli. Pudra şekeri dışında normal şeker, fruktoz ya da mısır şurubu kullanabiliyorlar. O aşamada mutlaka paket üzerini okuyup, şeker ilavesiz olanları almak gerekiyor" şeklinde konuştu.

SAĞLIK SORUNLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR

Kuru meyvelerin fazla tüketilmesinin sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğinin altını çizen Öztürk, "Kuru meyveler fazla tüketildiğinde, kalori alımı yoğun olacağı için kilo alımı yönünde olumsuz destekleyecektir. 'Kuru meyve tüketmeyin' diye bir şey söz konusu değil ama miktar kontrolüne gitmek gerekiyor sadece. Sonuçta fazla yediğimiz her şey kilo aldırma unsurudur ki kilo ile beraber kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi bir sürü sağlık sorunu hayatımıza dahil olacaktır" dedi.

"BİLMİYORDUM, BİR DAHAKİNE DİKKAT EDECEĞİM"

Bazı vatandaşlar da kuru meyve alırken nelere  dikkat ettiklerini anlattı. Öyküm Sıla Altunkara, "Kuru üzüm tüketiyorum, kuru kayısı tüketiyorum. Daha çok paketli ürün alıyorum, ekstra şeker eklenebileceğini hiç bilmiyordum, sizden duydum. Şu anda da diyetteyim aslında, bir dahakine dikkat edeceğim kuru meyve tüketirken. Aldığım paketli ürünlerin üzerine de hiç bakmadım daha önce, şeker ilavesi var mı yok mu hiç dikkat etmedim" dedi.

"MEYVELERİ KENDİM KURUTUYORUM"

Ayfer Can, "Evet ben kayısı, kuru üzüm, akla gelen tüm şeylerden tüketiyorum. Bana daha sağlıklı geliyor, vitamin ve kalori açısından tercih ediyorum. Paketli ürünleri alıyorum daha çok, bir de ben kendim de kurutuyorum. Daha güvenli oluyor. Aktarlarda falan açık satılanları tercih etmiyorum. Paketli ürün alarak, son kullanma tarihlerine dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.

"PAKETLİ ÜRÜN ALIYORUM, AÇIKLARA GÜVEN YOK"

Vatandaş Ahmet Özdemir ise, "Kapalı alıyoruz, çünkü açıklara güven yok. Genellikle markalarına ve tarihlerine ve nerede üretildiğine dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuru meyvelerde 'pudra şekeri' tehlikesi - Son Dakika

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