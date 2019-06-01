Son Dakika Haberleri: Kuru otlar alev aldı, buğday tarlası yandı
Son Dakika Güncel Haber

Kuru otlar alev aldı, buğday tarlası yandı

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangında 100 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü.

Kuru otlar alev aldı, buğday tarlası yandı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangında 100 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü. 
Nusaybin ilçesine bağlı Yolbilen Köyü'nde dün kuru otlar belirlenemeyen bir nedenle alev alarak, yanmaya başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, ekili buğday tarlasına sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. İtfaiye ekiplerine köy sakinleri de destek verdi. Bir saat süren çalışmalar sonunda  kontrol altına alınabilen yangında 100 dönümlük alanda ekili buğday küle döndü.


- Nusaybinmardin
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:50 Kaynak: DHA
İtfaiye, Nusaybin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuru otlar alev aldı, buğday tarlası yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]