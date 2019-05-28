"Kuru otları yakmayın" uyarısı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş, yıl boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle orman içinde ve dışında çok fazla ot oluştuğunu belirterek, vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş, yıl boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle orman içinde ve dışında çok fazla ot oluştuğunu belirterek, vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

Altındaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yıl boyunca çok fazla yağış alındığını, Kahramanmaraş'ın da bundan nasibini aldığını söyledi.

Yağışlar nedeniyle ormanlarda çok fazla ot oluştuğunu dile getiren Altındaş, şunları kaydetti:

"Ormanlarımızın içinde ve etrafında çok fazla ot oluştu. Otlar da kurumaya başladı. Özellikle ormana yakın olan yerde bağ ve bahçeleri olan, arazi ve tarlaları olan vatandaşlarımızdan ricamız mutlaka yangınlar noktasında hassas olmalarıdır. Otlarını, bağ ve bahçelerini yakmamaları gerekiyor. Çünkü bu otlar kuruduğu zaman önüne geçmenin imkanı çok zor oluyor. Buradan çıkacak yangınlar ormana sirayet edebiliyor ve orman yangınlarına sebep olabiliyor."

Altındaş, piknikçilerin, bağ ve bahçesi olanlar dahil tüm vatandaşların yangın konusunda çok hassas davranmalarını istedi.

Vatandaşların en küçük bir duman gördüklerinde "112 Acil Servis", ya da "Alo 177" hatlarından bildirim yapmalarını isteyen Altındaş, "Çünkü biz ne kadar erken müdahale edersek yangınları daha az hasarla, daha çabuk söndürürüz. Vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyetten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Yanan alanları da ağaçlandırdıklarına dikkati çeken Altındaş, "Yanan alanları bir yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Hatay ilinde ve bölgemizde yanan alanların tamamı da bir yıl içinde ağaçlandırılmıştır." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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