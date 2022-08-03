Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika
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Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti

03.08.2022 16:54
Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, kuru pasta kutusu içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, kuru pasta kutusu içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise kuru pasta kutusu içerisine paketler halinde zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika

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