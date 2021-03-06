Kuru sıkı tabancayla oynayan genç kendini vurdu - Son Dakika

Kuru sıkı tabancayla oynayan genç kendini vurdu
06.03.2021 17:10
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuru sıkı tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendisini yaralayan 16 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuru sıkı tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendisini yaralayan 16 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru sıkı tabanca ile oyun oynayan 16 yaşındaki B.K. silahın birden ateşlenmesi sonucu kendini vurdu. Kuru sıkı tabancadan sıçrayan barut nedeniyle yaralanan B.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan B.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı