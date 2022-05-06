Kuru soğan zam şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kuru soğan zam şampiyonu oldu

06.05.2022 11:29
Kuru soğan zam şampiyonu oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 77,58 ile kuru soğan olurken, fiyatı en çok düşen ise yüzde -22,41 ile salatalık oldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 77,58 ile kuru soğan olurken, fiyatı en çok düşen ise yüzde -22,41 ile salatalık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2022 Nisan ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Nisan ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde yüzde 6,75 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 7,25 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise, bölgedeki fiyat artışı yüzde 73,06 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 69,97'nin 3,09 puan üstünde gerçekleştiğini bildirildi.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Nisan ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 77,58 ile kuru soğan olurken onu yüzde 47,29 artış ise Domates, yüzde 46 artış ile Kıvırcık, yüzde 29,05 ile doğalgaz ve yüzde 27,66 artış ile tavuk eti oldu.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -22,41 ile salatalık olurken onu yüzde -17,79 ile Kabak, yüzde -10,68 ile saç bakım ürünleri, yüzde -8,06 ile bebek bezi ve yüzde -7,83 ile resim boyaları aldı.

(Ali Yıldız-İHA)

Kuru soğan zam şampiyonu oldu
Kuru soğan zam şampiyonu oldu

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Türkiye, Sakarya, Yalova, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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