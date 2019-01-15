Kuru Soğanda Gümrük Vergisi Geçici Olarak Sıfırlandı
19 dakika önce
İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.
İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat
'a kadar sıfırlandı.
İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı
Kararına göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:53 Kaynak: İHA
Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı
Devlet Memurlarının Yemek Bedelleri Belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı