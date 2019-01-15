Kuru Soğanda Gümrük Vergisi Geçici Olarak Sıfırlandı
1 saat önce
Kuru soğanda gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı İSTANBUL - İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.
Kuru soğanda gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı İSTANBUL - İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat
'a kadar sıfırlandı.
İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı
Kararına göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:05 Kaynak: İHA
Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı
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