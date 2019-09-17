Kuru üzüm alımlarına yerinde inceleme

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde TMO ve TARİŞ'in kuru üzüm alım yerlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Üreticilerle de bir araya gelen Öztürk, alımların devam edeceğini söyledi.



Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin Çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzüm alımlarına başlaması dolayısıyla yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla TMO Manisa Ajans Müdürü Birol Güleç ile birlikte Salihli ve Alaşehir İlçelerinde TMO ve TARİŞ'in alım yerlerinde yetkililerden bilgi alarak üreticilerle bir araya geldi.



Üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu belirten İl Müdürü Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 22 Ağustos 2019 tarihinde Manisa'daki Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Rekoltesi açıklamalarında, Türkiye genelinde 2019 yılında 4,2 milyon ton yaş üzüm ve 300 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini belirterek, çekirdeksiz kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO'nun müdahale alımı yapacağını ifade etmişti. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisimiz harekete geçerek Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı ilçelerimizde Çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzüm alımlarına başlamıştır. TMO'nun 2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları, bandırılmış üzümde 10 numara tipi ürünler için kilogram başına 10,5 TL, 9 numara tipi ürünler için 10 TL, 8 numara tipi ürünler için 9,5 TL ve 7 numara tipi ürünler için 8,5 TL olarak belirlenmiştir.



2019 yılı kuru üzüm alım döneminin üreticilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA