Kuru üzüm fiyatı arttı, mazot fiyatı ucuzladı
14 dakika önce
Arz talep dengesizliği fiyatlara yansıdı.
Arz talep dengesizliği fiyatlara yansıdı. Kuru üzümden sonra aylık bazda en çok fiyat artışı %2.8 ile sığır eti ve binde 7 ile fındıkta gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:05
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