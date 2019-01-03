Son Dakika Haberleri: Kuru üzüm fiyatı arttı, mazot fiyatı ucuzladı

Kuru üzüm fiyatı arttı, mazot fiyatı ucuzladı

14 dakika önce

Arz talep dengesizliği fiyatlara yansıdı.

Kuru üzüm fiyatı arttı, mazot fiyatı ucuzladı, System.String[]
Arz talep dengesizliği fiyatlara yansıdı. Kuru üzümden sonra aylık bazda en çok fiyat artışı %2.8 ile sığır eti ve binde 7 ile fındıkta gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:05 

Fi, Ekonomi
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