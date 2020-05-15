Kuru üzüm üreticilerinin imdadına TMO yetişti - Son Dakika

Kuru üzüm üreticilerinin imdadına TMO yetişti

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya müdahalesinin, Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin güç kaybına uğramasına engel...

Kuru üzüm üreticilerinin imdadına TMO yetişti, System.String[]

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya müdahalesinin, Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin güç kaybına uğramasına engel olduğunu belirtti.


Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, ülkenin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümün katma değerli ihracatı için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Kuru Üzüm Kurulu; ihracatçı firma temsilcileri ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli'nin katılımıyla video konferans toplantısıyla bir araya geldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, toplantıda pandemi sürecinin dış ticarete yansımalarının, ihracatı artırmaya yönelik başlıkların ele alındığını, ihracat istatistikleri görüşüldükten sonra önümüzdeki 2020-2021 sezonunun değerlendirildiğini söyledi. Birol Celep, TMO'nun tarım piyasalarını yakından izlediğini ve gerekli tedbirleri aldığını açıklayarak, "TMO'nun önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağını açıklaması sektör ve ekonomi açısından hayati önem arz ediyor. İncir ve kayısı destek alımlarını da sürdürmesi ülke ekonomisi ve üreticilere ciddi bir katma değer sağlayacak. TMO'nun piyasaya müdahalesi Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin güç kaybına uğramasına engel oldu. Son 5 yılda kuru üzüm ihracatı yüzde 22 artarak 524 milyon dolara ulaştı. İlk 4 ayda ise kuru üzüm ihracatından elde edilen gelir 158 milyon dolar. Nisanda miktarda yüzde 10, değerde ise yüzde 2'lik gelişimle 41 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı gerçekleştirildi" dedi.


186 bin ton üzüm ihraç edildi


Kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül 2019-9 Mayıs tarihleri arasında 186 bin ton üzüm ihraç ederek ülkeye 386 milyon dolar döviz kazandırıldığını söyleyen Celep sözlerine şöyle devam etti:


"Kuru üzüm ihracatının yüzde 85'ini oluşturan 308 milyon dolarlık kısım Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşti. İlk sırayı 108 milyon dolarlık satışla İngiltere alırken, bu ülkeyi 48 milyon dolarla Almanya, 38 milyon dolarla Hollanda izledi. İtalya'ya 29 milyon dolar, Fransa'ya da 24 milyon dolarlık kuru üzüm satışı yapıldı. 2019'da çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında güzel bir seviye yakaladık. İhraç fiyatını ortalama tonda 2 bin 150 dolar seviyesine ulaştırıp, 524 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Bu değer 2018'de tonda bin 760 dolar, 2017'de ise bin 560 dolar seviyelerindeydi. Ortalama ihraç fiyatımızdaki yüzde 22'lik artış, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir başarı."


Kuru meyve ihracatı nisanda miktar bazında yüzde 1 arttı


Celep, "Tarım ve gıda gibi sektörlerin stratejik bir öneme sahip olduğu korona virüs (Covid-19) salgınından önce de zaten biliniyordu. Küresel ölçekte yaşanan bu salgın ile iyice anlaşılmış oldu. Hastalıklara karşı sağlıklı kalmanın sırrı doğal gıda tüketmek. Pandemiyle birlikle insanlar sağlıklı beslenmeye yöneldi ve buna paralel olarak sağlıklı gıdaya talep yükselişe geçti. Türkiye'nin ihracatı nisan ayında yüzde 41 düşerken, kuru meyve sektöründe düşüş çok sınırlı kaldı. Kuru meyve ihracatı nisan ayında miktar bazında yüzde 1 arttı, değer bazında yüzde 12'lik azalış gösterdi" bilgisini verdi.


"Gıda güvenliği ön plana çıkıyor"


Sürdürülebilir tarım ve ihracat modelinin çok önemli olduğunu vurgulayan Celep, üretilen ürünlerin yurt dışındaki alıcıların istediği kriterlere uygun şekilde üretilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Üreticilerimiz üretim aşamasında gereken özeni ve ilgiyi gösterirlerse ihracatçılarda ürünümüzün hak ettiği değeri kazanmasına imkan sağlar. Dünya ekonomisinin zor günler geçirdiği pandemi sürecinde ihracatın büyük çoğunluğu tarım ürünlerinden sağlandı. Her geçen gün daha da artan tüketici bilinciyle birlikte gıda güvenliği ön plana çıkıyor. Üreticilerimizin yetiştiricilik aşamalarında kimyasal mücadeleyi en son tercih etmeleri çok önemli" sözlerine yer verdi.


"Çalışmalarımız devam edecek"


Üreticilere dijital platformlarda güncel gelişmeleri aktarmak ve bilgilendirmek için Ege Üniversitesi, Enstitüler ve Bakanlık ile birlikte çalışmalar yapılacağını açıklayan Birol Celep, hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin üretim bölgelerinde üreticilere, bitki koruma ürünü bayilerine ve ilgili paydaşlara ulaştırılacağını da sözlerine ekledi. Celep şöyle konuştu:


"Tarım ve Orman Bakanlığının salkım güvesiyle mücadelede başarılı şekilde kullanılan şaşırtma tekniği gibi biyoteknik mücadele yöntemlerine verdiği maddi desteğin devam edeceğini açıklaması bu yöntemin kullanımının artması ve yaygınlaştırılması açısından çok büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın hayata geçirdiği yeni proje ve girişimler sayesinde hem bu süreçte hem de sonrasında üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzümün tüketimini artırmak için çalışmalarımız devam edecek." - İZMİR

Celep, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru üzüm üreticilerinin imdadına TMO yetişti - Son Dakika Ekonomi

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