Kuru üzüm yüklü TIR'da 65 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde durdurulan kuru üzüm yüklü TIR'da çuvalların arasına gizlenen 65 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kontrol noktasında, şüphe üzerine durdurdukları kuru üzüm yüklü TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine araçtaki çuvallarda yapılan detaylı aramada 119 paket halinde 65 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, TIR'daki Şahin G. (23) ile Mehmet Ö.'yü (32) gözaltına aldı.Araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne süren 2 şüpheli, işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.