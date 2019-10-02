Son Dakika Haberleri: Kuru üzümde ihracat artışla başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kuru üzümde ihracat artışla başladı

1 saat önce

Geleneksel Türk ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak başladı.

Kuru üzümde ihracat artışla başladı, System.String[]

Geleneksel Türk ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak başladı. Sezonun ilk ayındaki 58,9 milyon dolarlık ihracatın yüzde 85'i Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

Avrupa Birliği, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla City'de Elvir Balic dönemi
Bilal erdoğan'dan türk sanat müziği performansı Dönere dikkat: yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuru üzümde ihracat artışla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]