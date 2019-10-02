Kuru üzümde ihracat artışla başladı
1 saat önce
Geleneksel Türk ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak başladı.
Geleneksel Türk ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak başladı. Sezonun ilk ayındaki 58,9 milyon dolarlık ihracatın yüzde 85'i Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:51
Tuzla City'de Elvir Balic dönemi Bilal erdoğan'dan türk sanat müziği performansı Dönere dikkat: yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu