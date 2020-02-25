Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları - Son Dakika Magazin

Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları

6 saat önce

Kuru üzüm içerisinde yüksek oranda potasyum ve kalsiyum vitaminleri yer almaktadır.

Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları, System.String[]

Kuru üzüm içerisinde yüksek oranda potasyum ve kalsiyum vitaminleri yer almaktadır. Aynı zamanda bir miktar demir vitamini de bulunmaktadır. Yüksek besin değeri ile insan vücudunda oluşturduğu etkilerle dikkat çekmektedir. Bu besin değerine sahip olan kuru üzümün faydalarını bilmek ve en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir.


Kuru Üzümün besin değeri 100 gr içerisinde bulunan değerleri yer verilmektedir.


Kuru Üzüm Besin Değeri


- 100 gr kuru üzüm 304 kcal. olarak hesaplanmaktadır.


- Lif değeri 3.4 gr


- Karbonhidrat 66.8 gr


- Yağ 1.3 gr


- Protein 3.0 gr


Kuru Üzümün Faydaları Nelerdir?


Kürü üzümün en çok bilinen faydası karaciğer üzerinde oluşturduğu etkidir. Karaciğerin temizlenmesine, toksinlerden arınmasına ve yüksek performans ile çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu etkisi kolon ve bağırsakların temizlenerek daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Sabahları aç karnına içilen üzüm suyu detone etkisi oluşturuyor.


Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir kısmını karşılamaktadır. İçerisinde bulunan mikro besinler ve lif sayesinde katkısız bir enerji beşini olarak gösterilmektedir. Spor yapan ve yoğun çalışan insanların daha zinde ve daha enerji dolu olmalarına yardımcı olmaktadır.


Kan basıncını düzenleyerek tansiyon ve damar hastalıklarının oluşumunu engellemektedir. Lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin olması damar sağlığını korumasında etkili olmaktadır.


Kanda bulunan kötü kolesterolü düşürdüğü yönünde bilgiler de bulunmaktadır. Düzenli tüketilen kuru üzüm insanın sağlıklı olmasında etkili olmaktadır.


Siyah Çekirdekli Kuru Üzüm Faydaları


Çekirdekli siyah kuru üzüm oldukça faydalı besin olarak tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle çekirdekleri kırılarak tüketilmesi gerektiği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Aynı zamanda sadece siyah kuru üzüm çekirdeği öğütülmüş olarak da tüketilmektedir. Siyah Çekirdekli kuru üzüm faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:


- Siyah çay tüketiminin artmasında el ve ayaklarda kaşıntı olabilmektedir. Siyah çekirdekli kuru üzüm tüketimi kaşıntıların geçmesini sağlamaktadır.


- Sedef, egzama gibi kaşıntısı olan hastaların kaşıntılarının geçmesini sağlamaktadır.


- Alerji ve strese bağlı kaşıntıların iyileşmesini sağlamaktadır. Günde 4-5 adet tüketilmesi ile fayda görülmektedir.


- Göz sağlığının korunmasında önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.


- Siyah çekirdekli kuru üzüm damar sertliği oluşumunu önlemektedir. Bu sayede de kalp damar hastalıklarına karşı korumaktadır.


Kuru Üzüm Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler


Üzüm içerisinde şeker oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle de şeker hastaları kullanım dozuna özellikle dikkat etmelidir. Doktorlarına danışarak almaları uygun olan dozu belirleyebilirler.


Tansiyon, damar hastalıkları gibi ciddi hastalıkları olan bireylerin de doktor onayı ile kullanmaları önerilmektedir. Son derece faydalı olan kuru üzüm kişinin mevcut sağlık problemleri ile bir arada sorun oluşturabilir. Bu nedenle tüketimi konusunda uzman hekimden onay ve öneri almak gerekmektedir.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:11 
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