Kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı

12 dakika önce

Denizli'nin Kale ilçesinde kuru yemiş fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde kuru yemiş fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi Denizli- Muğla kara yolu kenarındaki kuruyemiş imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın yerine Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve fabrika sahibi Belediye Meclisi üyesi Kezban Güngören de geldi.

Kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı

Denizli, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:46 Kaynak: AA

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