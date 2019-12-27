Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman, yer fıstığı ithalatında gümrük vergisinin 3 ay süreyle indirilmesini istediklerini belirterek, "Gümrük duvarı indirilirse stokçular ellerindeki ürünü piyasaya sürer ve perakende satış fiyatları yaklaşık yüzde 40 düşer." dedi.

Karaman, düzenlediği basın toplantısında, döviz kurundaki hareketliliğin kuru yemiş fiyatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kabuklu yer fıstığı fiyatlarının geçen yıldan bu yana yaklaşık iki kat arttığına dikkati çeken Karaman, stokçuların fiyatlarda artış beklentisiyle ürünü piyasaya sürmediklerini iddia etti.

Geçen yıl çiftçiden çıkışı 4,60 lira olan yer fıstığı kilogram fiyatının bu yıl 9 lirayı aştığını dile getiren Karaman, şöyle devam etti:

"Fiyat artışının sebebi gümrük duvarı, yani gözetim fiyatının yüksek olması. Gümrük duvarları yüksek olunca stokçular ellerinde tutmaya devam ediyor. Gümrük duvarı indirilirse stokçular ellerindeki ürünü piyasaya sürer ve perakende satış fiyatları yaklaşık yüzde 40 düşer. Gümrük duvarının 3 ay süreyle indirilmesini talep ediyoruz."

"Antep fıstığında ithalat izni verilsin"

Karaman, Antep fıstığında da fiyatların geçen yıla göre aşırı yükseldiğini belirterek, "Antep fıstığında şu an dünyada kilogram fiyatı 50 lira, bizde 90 lira. Tüketiciye 120-150 liradan satılıyor. Burada farklı bir durum var. Geçen yıl 225 bin ton olan üretim, bu yıl 35-50 bin tona düştü. Üretim az. Antep fıstığında 3 aylığına ithalat izni verilmesini, sonrasında da gümrük vergi duvarının düşürülmesini istiyoruz. Bu sayede perakende satış fiyatı 90 liranın altına iner." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırım sonrası Türkiye'nin de ceviz ve bademde ithalat vergisini artırdığını anımsatan Karaman, bu durumun fiyatları yükselttiğini ve kaçakçılığı artırdığını savundu. Karaman, ceviz ve bademde ithalat vergisinin kaldırılması durumunda, bu ürünlerin fiyatlarında da düşüş olacağını ve kaçakçılığın önüne geçileceğini kaydetti.