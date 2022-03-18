Kuru yemişçi dükkanında 728 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Kuru yemişçi dükkanında 728 şişe etil alkol ele geçirildi

18.03.2022 15:44
Kuru yemişçi dükkanında 728 şişe etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polisin bir kuru yemişçi dükkanı ile deposuna yaptığı baskında 728 şişe etil alkol ve 550 adet alkol kiti ve aroması ele geçirildi.

Samsun'da polisin bir kuru yemişçi dükkanı ile deposuna yaptığı baskında 728 şişe etil alkol ve 550 adet alkol kiti ve aroması ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir kuru yemiş dükkanı ile deposuna baskın düzenledi. Yapılan aramada 728 şişe etil alkol ile 550 adet alkol kiti ve aroması ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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Bahçelievler, İlkadım, Samsun, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuru yemişçi dükkanında 728 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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