Kuru yük gemisi alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuru yük gemisi alev alev yandı - Son Dakika

Kuru yük gemisi alev alev yandı

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde sahildeki terk edilmiş batık bir kuru yük gemisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuru yük gemisi alev alev yandı, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde sahildeki terk edilmiş batık bir kuru yük gemisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan gemiyi Altınova İtfaiyesi ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Altınova ilçesi Tokmak altı mevkiinde sahilde karaya oturan ve terk edilen eski bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Kısa sürede gemiyi saran alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdiler. Kısa sürede olay yerine ulaşan Altınova İtfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ettiler. Yaklaşık 45 dakika süren yangın söndürme çalışması neticesinde alevler söndürüldü. Ekipler çıkan yangının nedenini araştırıyorlar.

(İHA)

Altınova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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