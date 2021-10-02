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Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu - Son Dakika

Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu

02.10.2021 14:01
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu, System.String[]

MUĞLA'nın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı.

MUĞLA'nın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. 1'nin parçalandığı, 2'sinin zarar gördüğü çipura havuzlarından yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı. Şirket yetkilileri, zararlarının 20 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü. Ağırlıkları 575 gram arasında değişen yaklaşık 750 bin balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiğini ileri sürüldü.

Şirket yetkilisi ise, "Aliağa'dan Güllük'e feldspat madeni yüklemek için gelen gemi havuzlarımıza çarptı. 3 çipura havuzumuzdan 1'i parçalandı, 2' si zarar gördü. 575 gram ağırlığındaki 750 bin balığımız denize kaçtı. 20 milyon lira zararımız var dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren görevlilerimiz ile birlikte sahadayız. İlk belirlemelerimize göre çiftlikteki havuzlardaki zarar 20 milyon lira" dedi.


Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu

Queensland, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu - Son Dakika
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