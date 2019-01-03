Kuru Yük Gemisi Fırtınada Zarar Gördü: 270 Konteyner Kayıp

Kuzey Denizi'nde çıkan fırtınada "MSC Zoe" adlı kuru yük gemisi zarar gördü.

Kuzey Denizi'nde çıkan fırtınada "MSC Zoe" adlı kuru yük gemisi zarar gördü. Geminin taşıdığı 270 konteynerin kaybolduğu bildirildi. Kuzey Deniz'inde çıkan fırtına nedeniyle dünyanın en büyük kuru yük gemilerinden biri olan "MSC Zoe" adlı kuru yük gemisi zarar gördü. Belçika'nın liman kenti Anvers'ten yola çıkarak Almanya'nın Bremerhaven kentine ulaşmayı amaçlayan kuru yük gemisinin taşıdığı 270 konteyner denize düştü. Kaybolan konteynerlerden bazılarının plastik üretiminde kullanılan yanıcı kimyasal madde içeren varillerle dolu olduğu belirtildi. Kimyasallara ek olarak ampul, oyuncak ve LCD televizyon taşıyan 20'den fazla konteynerin Hollanda'nın Vlieland, Terschelling ve Ameland adalarının kıyılarına açılırken, bir kısmının ise Almanya'nın Borkum adaları yakınlarında olduğu bildirildi. Alman sularında şimdiye kadar 6 adet konteyner bulunurken, Almanya'nın resmi uyarıları yayınladığı mobil uygulaması Katwarn üzerinden tehlikeli madde içeren konteynerlerin karaya oturduğu konusunda uyarı yapıldı.



(İHA)

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