Son Dakika Haberleri: Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

13 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Babalı Dikili mevkisinde Litvanya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta karaya oturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Dikili, Kandıra, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek Kimliğini Kaybeden Adaylar İçin Sınavlarda Nöbetçi Nüfus Müdürlükleri Görev Yapacak

Anadolu Yakası'nın En Değerli Alanına Şehir Hastanesi Yapılacak Sahte Fatura Ödeme Merkezlerine Dikkat! Paranız Boşa Gidebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 10:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]