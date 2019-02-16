Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
13 dakika önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, Babalı Dikili mevkisinde Litvanya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta karaya oturdu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:58 Kaynak: AA
Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek
Kimliğini Kaybeden Adaylar İçin Sınavlarda Nöbetçi Nüfus Müdürlükleri Görev Yapacak
Anadolu Yakası'nın En Değerli Alanına Şehir Hastanesi Yapılacak
Sahte Fatura Ödeme Merkezlerine Dikkat! Paranız Boşa Gidebilir