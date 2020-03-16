Kurubaş Geçidi'nde sis etkili oluyor - Son Dakika

Kurubaş Geçidi'nde sis etkili oluyor

VAN - Van'da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Araçlarının sis farlarını yakmalarına rağmen güçlük çeken sürücüler, olası bir kazaya mahal vermemek amacıyla hızlarını düşürdüler.