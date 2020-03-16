Kurubaş Geçidi'nde sis etkili oluyor - Son Dakika
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Kurubaş Geçidi'nde sis etkili oluyor

7 saat önce

Kurubaş Geçidi'nde sis etkili oluyor Van'da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Kurubaş Geçidi'nde sis etkili oluyor

VAN - Van'da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Araçlarının sis farlarını yakmalarına rağmen güçlük çeken sürücüler, olası bir kazaya mahal vermemek amacıyla hızlarını düşürdüler.

Kurubaş Geçidi'nde sis etkili oluyor

Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:44 Kaynak: İHA
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