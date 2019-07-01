Son Dakika Haberleri: Kuruçay'da doğa yürüyüşü ve fidan dikimi gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

Kuruçay'da doğa yürüyüşü ve fidan dikimi gerçekleşti

35 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kuruçay'da doğa yürüyüşü ve fidan dikimi gerçekleşti, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ile Kuruçay Belediyesi iş birliğinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kuruçay Göleti savağında düzenlenen yürüyüşe; Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Vali Dr. Ömer Toraman ile beraberindekiler fidan dikti.

Etkinlik motor cross gösterisi ve katılımcılara çeşitlik ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
Kütahya, Kuruçay, Tavşanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'de 23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular İmar Barışı'nda yapı kayıt bedeli ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere S-400 açıklaması Damat ile kayınpeder arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:53:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuruçay'da doğa yürüyüşü ve fidan dikimi gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]