Kuruçay'da hummalı çalışma - Son Dakika
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Kuruçay'da hummalı çalışma

6 saat önce

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kuruçay deresinde çalışma başlattı.

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Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kuruçay deresinde çalışma başlattı.


Kuruçay deresi içerisinde bulunan regülatörün tamirini yapan ekipler, Çomar Barjına suyun akışını sağladılar.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Kuruçay deresi üzerinde bulunan regülatörümüzde, derede ve Kuruçay Köyü'nden Çomar Barajı'na kadar uzanan kanaletlerde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiler. Dere içerisinde ve kanaletlerde oluşan çamur yğıntılarını temizleyen ekiplerimiz aynı zamanda regülatör ve kanaletlerde oluşan hasarları da tamir ettiler. Yaklaşık 2 hafta süren bu çalışma ile derede oluşabilecek taşkınların önüne geçilmekle beraber, dereden Çomar Barajı'na daha sağlıklı ham su iletilmesi de sağlandı. Kanaletler içerisinde bulunan beton zeminlerde yapılan tamir çalışması ile birlikte su kaybının da önüne geçilmiş oldu. Öte yandan ekiplerimizin yaptığı bu çalışma yaşanacak olası su taşkınlarında dere etrafından bulunan ekili alanların da zarar görmesinin önüne geçmiş oldu. Şehrimizin her yerinde hemşehrilerimizin refah ve huzuru için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu çalışmada bunlardan bir tanesi" dedi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Kuruçay, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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