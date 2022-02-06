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Kuruçay Göleti buz tuttu - Son Dakika

Kuruçay Göleti buz tuttu

06.02.2022 12:42

Kuruçay Göleti buz tuttu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Kuruçay Göleti buz tuttu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve sulama amaçlı olarak kullanılan Kuruçay göleti, hava sıcaklığının geçtiğimiz günlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle buz tutmuştu.

Hafta sonu havaların ısınması ile bölgeye gidenler, yüksek kesimlere yağan ve kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar ve buz tutmuş göletle karşılaştı. Her mevsimde ayrı güzelliği olan Kuruçay Göleti, buz tutmuş haliyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bazı vatandaşlar buz tutan gölet çevresinde yürüyüş yaparak manzaranın ve temiz havanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise gölet kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlar, " Karlı havalardan dolayı dışarı çıkamamıştık. Havların güzel olması nedeniyle çocuklar hava alsın ve havanın güzel olmasını değerlendirelim istedik" dediler.

Kuruçay Göleti buz tuttu
Kuruçay Göleti buz tuttu
Kuruçay Göleti buz tuttu

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Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuruçay Göleti buz tuttu - Son Dakika


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