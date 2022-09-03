Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı

Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden cam panellerden biri kırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan odada diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet etmişti.
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