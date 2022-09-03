Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı - Son Dakika
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Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı

03.09.2022 16:48
Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına saldırının yankıları sürerken Galatasaray Adası'ndaki komplekse de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kurşun isabet eden cam panelleri biri kırılırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden cam panellerden biri kırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

TFF BİNASINA DA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan odada diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet etmişti.

TFF binasına saldırının ardından Galatasaray Adası'na da kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı
TFF binasına saldırının ardından Galatasaray Adası'na da kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı
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Kaynak: DHA

Galatasaray Adası, Kuruçeşme, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı - Son Dakika
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