Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı - Son Dakika

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk pop müziğinin sevilen isimleri Bendeniz ve Yaşar'ı ağırladı.

Konserin açılışını "Neler Olacak" şarkısıyla yapan Bendeniz, "Müjdeler Ver", "Ya Sen ya Hiç", "Güvendiğim Dağlara" gibi kült olmuş eserleriyle hayranlarını zamanda keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Sahneye siyah smokin tarzındaki mini elbisesiyle çıkan 90'ların sevilen sesi Bendeniz, güçlü yorumuyla en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bendeniz, konserin ikinci yarısında Kuruçeşme Açıkhava sahnesini Türkçe popun altın kalemi romantik aşk şarkılarının sevilen sesi Yaşar'a bıraktı.

BOĞAZIN KIYISINDA 90'LAR TÜRKÇE POP

Sahneye "Cezayir Menekşesi" şarkısıyla çıkan Yaşar hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. 90'lı yıllara damga vuran birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, "Masal", "Bela Sevdan", "Sevda Sinemalarda" klasikleriyle sevenlerini coşturdu.

Konserin ilerleyen dakikalarında söylediği birbirinden hareketli şarkılarıyla hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Yaşar, "Herkesi oynamaya bekliyorum" sözleriyle Kuruçeşme Açıkhava'yı salladı.

Konserin finaline doğru Yaşar, sahneye Bendeniz'i çağırdı. 90'ların muhteşem ikilisi söyledikleri düetlerle hayranlarını bir kez daha mest etti.