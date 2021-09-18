Kuruçeşme'de Amazon esintileri... Sahne Gülben Ergen'in!

Sahneye ağaçlar içerisinde çıkan Ergen'in 'Yeşili koruyalım' sloganıyla konsere özel hazırladığı botanik konsepti, seyirciden tam not aldı.

Uzun zamandır büyük bir titizlikle hazırlandığı konserinin ilk yarısında Raisa Vanessa imzalı dore elbise giyen Gülben Ergen, güzelliği ile göz kamaştırdı.

Kuruçeşme'ye özel repertuar hazırlayan sanatçı en sevilen şarkılarını kendini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile birlikte söyledi.

'ŞIKIR ŞIKIR' BİR DÜET!

Konserin ikinci yarısında Gülben Ergen'in seyircisine büyük bir sürprizi vardı. 'Şıkır Şıkır' şarkısını söyleyen Ergen'in sahnesine Mustafa Sandal konuk oldu ve ikili muhteşem bir düete imza attı. Gülşah Saraçoğlu imzalı taşlardan oluşan bir elbise giyen Ergen, kostümü ile de 'şıkır şıkır'dı.

ERGEN'İN RENKLİ MİSAFİRİ!

Seslendirdiği şarkılarla müzikseverleri mest eden Gülben Ergen, seyirciler arasından alıp sahnesine çıkardığı yaşlı teyze ile birlikte "Haberi Olsun" şarkısını birlikte söyleyip dans etti. Ergen sahnedeki misafiri ile seyircilere renkli anlar yaşattı.

KURUÇEŞME'YE GÜLBEN ERGEN İMZASI!

Konser öncesi basın mensupları ile sohbet eden Ergen "Biletli konser başka bir er meydanı o yüzden benim için çok önemlidir. Açıkhava değerli, mekan değerli, seyircisi çok değerli. Böyle mekanları yaşatmamız, ayakta tutmamız gerekiyor. Bu nedenle ki herkesin özen göstermesi gerekiyor. Biz kendi adımıza çok çalıştık, çok özendik. Repertuarımızı yeniledik, orkestramız yenilendi, kostümlerimiz, dekorumuz…" açıklaması ile konserine büyük bir titizlikle hazırlandığını açıklayan Ergen, başarılı performansı ile unutulmayacak bir geceye imza attı.