KURUÇEŞME'DE ARIZALANAN 79 METRELİK GEMİYE KEGM MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika

KURUÇEŞME'DE ARIZALANAN 79 METRELİK GEMİYE KEGM MÜDAHALE ETTİ

Kuruçeşme açıklarında dümen arızası yaşan kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından acil demir bölgesine demirletildi.

Kuruçeşme açıklarında dümen arızası yaşan kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından acil demir bölgesine demirletildi. Kuruçeşme önlerinde arızalanan 79 metrelik İRFAN SAVAŞ isimli gemiye KEGM römorkörü müdahale etti. KEGM resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda İRFAN SAVAŞ isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi. ifadeleri kullanıldı.

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