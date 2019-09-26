Son Dakika Haberleri: Kuruçeşme'de çorba çeşmesi için yer tespit çalışmaları başladı
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Kuruçeşme'de çorba çeşmesi için yer tespit çalışmaları başladı

37 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Kuruçeşme'de yapılan istişareler sonrası kaldırılan çorba çeşmesi için yeni yer tespiti çalışmalarına başladı.

Kuruçeşme'de çorba çeşmesi için yer tespit çalışmaları başladı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Kuruçeşme'de yapılan istişareler sonrası kaldırılan çorba çeşmesi için yeni yer tespiti çalışmalarına başladı.


Kuruçeşme çorba çeşmesinin yeni yeri için tespit çalışmalarına başlandı. Trafiği olumsuz etkilemeyerek daha fazla vatandaşın hizmetten faydalanmasını sağlayacak yerin tespit çalışmalarının başladığını belirten yetkililer, "Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyetin de yakından takip ettiği ve vatandaşların bir an önce bu hizmeti almaya devam etmeye başlanması talimatı üzerine yeni yer arayışlarımız hızlı bir şekilde başladı. Bazı alanlar ekiplerimizce tespit edildi, aralarında yapılacak değerlendirmelerin ardından çok kısa süre içerisinde çorba çeşmemiz yine vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek" dediler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Fatma Kaplan, Kuruçeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:07 Kaynak: İHA
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