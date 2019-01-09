Kuruçeşme'de Hatalı Sollama Yapan Cip Sürücüsü Motosikletliye Çarptı.

Kuruçeşme'de hatalı sollama yapan cip sürücüsü motosikletliye çarptı.

Kuruçeşme'de hatalı sollama yapan cip sürücüsü motosikletliye çarptı... Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı

Birkaç metre sürüklenen motosikletli ve yolcusu yaralandı



İSTANBUL - Kuruçeşme'de hatalı bir şekilde sollama yapan cip sürücüsünün seyir halinde olan motosikletliye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 10 Kasım Cumartesi günü saat 17.20 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ortaköy'den Bebek istikametine seyir halinde olan 34 UN 5038 plakalı cipin sürücüsü Betül Çınar, hatalı bir şekilde sollama yaptı. Sürücü Çınar o esnada aynı istikamete seyir halinde olan Ercan Çorbacı'nın hakimiyetindeki 34 BDF 533 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Çorbacı ve yolcusu yere düşerek birkaç metre sürüklendi. Cip sürücüsü ise metrelerce gittikten sonra kazayı fark edip durdu. Kaza sonucu motosikletteki 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Çorbacı ve yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise cip sürücüsü Betül Çınar'ı "şeride tecavüz etme" suçundan asli kusurlu buldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye götürülen yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Motosiklet kullananlara karşı dikkat etmemiz gerekiyor"

Kazayı gören Emrah Sadıkoğlu, "Motosiklet ilerlerken hafif bir yavaşlama gördüm. Arkasından araç aniden hızlı bir şekilde geldi, motosiklete çarptı. Yere düşenler baya bir sürüklendi, sonra da aralarında bir tartışma oldu. Motosikletli hafif şekilde yarandı. Otomobil sürücülerinde de çok büyük hatalar var ama motosikletlilerin de bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Onların da biraz fevri davranışlarda bulunduklarını düşünüyorum. Genel de biz otomobil kullananlar, motosiklet kullananlara dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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