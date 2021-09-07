Kuruçeşme'de kalplere dokunan bir gece

Konserin başında sahneye çıkan Birsen Tezer büyülü sesi ve eşsiz yorumu ile dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kendi şarkılarının yanı sıra Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve Hüsnü Arkan'ın şarkılarını da seslendiren sanatçı hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

İkinci yarıda alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Bülent Ortaçgil, geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkılarını Kuruçeşme'yi dolduran müzikseverler için seslendirdi. Ortaçgil, benzersiz sesi ve yorumuyla hayranlarına eşsiz bir gece yaşattı.

'ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA DÜET'

Konser sonunda sahneye çıkan iki dev sanatçı 'Kimseye Anlatmadım' ve 'Çığlık Çığlığa' şarkılarında düet yaptı. İkilinin düeti ayakta alkışlandı.