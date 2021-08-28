Kuruçeşme'de Muazzez Ersoy rüzgarı esti

2 buçuk saat sahnede kalan Muazzez Ersoy, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran sevenlerine gerçek bir Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti. Sevenleri, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek Muazzez Ersoy'a eşlik ettiler.

ALLAH'IN İZNİYLE BU PANDEMİYİ SAVACAĞIZ

"Allah'ın izniyle bu pandemiyi savacağız, daha sık birlikte olacağız" diyen Muazzez Ersoy, konserinde beyaz ve siyah olmak üzere 2 kostüm giydi. Kostümler, Nur Yerlitaş'ın ekibinde başterzisi olan Asiye Birben tarafından, tam 1 ayda hazırlandı. 10 kilo ağırlığındaki beyaz kostümüne, yarı değerli Swarovski taşlar elde teker teker işlendi. Muazzez Ersoy, konserinin ikinci bölümünde ise siyah ve yeşil renkli tulum tercih etti.

KONSERİN GELİRİ "KIZILAY"A

Muazzez Ersoy, geceden elde edilen gelirinin bir kısmını "Kızılay"a bağışladığını açıkladı.