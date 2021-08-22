Kuruçeşme'de 'Aya Benzer' bir gece!

Sandal, açılışı klasikleşen parçalarından 'Aya Benzer' ile yaptı. Art arda seslendirdiği şarkılarla hayranlarına güzel bir müzik akşamı yaşatan Mustafa Sandal, muhteşem bir konsere imza attı.

DÜETLER GECESİ!

İkinci yarıya sürprizlerle başlayan Sandal, sahneye önce Ersay Üner'i davet etti. 'Hay Hay' şarkısını seslendiren Üner, seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Daha sonra Doğu Demirkol'u sahneye alan Mustafa Sandal ünlü komedyen ile birlikte 'Tekrar' şarkısını söyledi. Demirkol 'Bu şarkı benim için bir mucize. Çocukluğumda hayran olduğum Mustafa Sandal benimle birlikte düet yaptı. Sen beni kabul ettin. Biz de ölümüne kadar yanındayız' sözleri ile büyük alkış topladı.

Konserin sonuna doğru sahneye davet ettiği 'Eypio' ile 'Reset' şarkısını seslendiren Sandal, coşkulu bir kapanış yaptı.

'GÜZEL ENERJİLERİ PEKİŞTİRMEYE GELDİK!'

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal 'Pandemi dolayısıyla iki senedir sahnelerden uzağız. Çok özledik. Biraz önce prova için sahnedeydim. Orada koltuklara bakınca bir daha seyirci ile buluşmak çok farklı geldi. Kuruçeşme Açıkhava çok güzel, çok sıcak bir mekan olmuş. Polat Yağcı ve ekibini tebrik ediyorum. Şimdi biz de burada şarkılarımızla güzel enerjileri pekiştirmeye geldik.' diye konuştu.