Kuruçeşme'de rap gecesi

'Neyse, Vazgeçtim İnan ve İstisnalar Kaideyi Bozmaz' gibi en sevilen şarkılarını söyleyen ünlü rapçi toplamda 25 şarkı seslendirdi. Aralıksız yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sagopa Kajmer, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Muhteşem performansıyla gönülleri fetheden Kajmer, Kuruçeşme'de rap rüzgarı estirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı gecede alanı dolduran kalabalık, gecenin başından sonuna kadar Sagopa'nın tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.